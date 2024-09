Polizei-Suche erfolgreich Fahnder entdecken Mutter (35) mit Baby in Neunkirchen

Eine Mutter war auf und davon. Bei sich hatte sie ihr kleines Kind. Seit Mittwochnachmittag, 21. August, wurden sie nicht mehr gesehen. Beide lebten zuletzt in Wadgassen. Dann suchte die Polizei in Saarlouis nach der Frau mit ihrem Baby – und schaltete in der Hoffnung die Öffentlichkeit ein, Zeugen zu finden.