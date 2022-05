Polizei ermittelt : Gefährlicher Eingriff: etliche Radmuttern an Autoreifen gelöst – und Weiskircherin fährt damit viele Kilometer

Gefährlicher Eingriff: etliche Radmuttern an Autoreifen gelöst – und Weiskircherin fährt damit viele Kilometer

Gefährliche Aktion: Polizei ermittelt wegen gelöster Radmuttern an einem Auto. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Markus Scholz

Nohfelden/Wadern/Weiskirchen Sie hatte ein eigenartige Klacken vernommen, das so gar nicht zum üblichen Fahrgeräusch passte. Zuhause angekommen erschrak eine Autofahrerin darüber, was ihr Mann da Gefährliches ausmachte.

Das hätte dramatische Folgen haben können: Unbekannte haben sich am Auto einer Weiskircherin zu schaffen gemacht und sie damit in höchste Gefahr gebracht. Das berichtet ein Waderner Polizeisprecher. Demnach waren drei Viertel der Radmuttern an den Reifen ihres schwarzen Audi-A-4 gelockert. Doch das fiel erst nach vielen Kilometern auf.