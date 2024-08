Polizei und Feuerwehr im Einsatz Fünf Verletzte bei Unfall zwischen Mettlach und Losheim – Auto überschlägt sich

Ein Crash mit mehreren Verletzten hat dazu geführt, dass die Verbindungsstraße zwischen Mettlach und Losheim mehrere Stunden gesperrt werden musste. An dem Zusammenstoß waren drei Autos beteiligt, in denen fünf Menschen saßen. Der Unfall im Landkreis Merzig-Wadern trug sich Mittwochabend, 28. August, zu. Das berichtet ein Sprecher der Polizei-Inspektion Nord-Saarland in Wadern.am frühen Donnerstagmorgen. Demnach haben die Ermittler Hinweise, wie es zu dem Unglück kommen konnte.