Bei Rot über die Ampel : Polizei verhindert Unfallflucht in Saarlouis

Saarlouis Glücklicherweise nur leichte Verletzungen trug am Samstagnachmittag eine Autofahrerin aus Saarlouis davon. Die 55-Jährige befuhr mit ihrem Auto die Kreuzung Schanzenstraße/Bahnhofsallee, als die Ampel für sie grün zeigte.

Allerdings passierte in diesem Moment ein Streifenkommando der Polizei Saarlouis die Unfallstelle. So konnte der Flüchtende, ein 44- jähriger Georgier, nach kurzer Verfolgung durch einen Beamten festgehalten und zurück zur Unfallstelle gebracht werden. Wie sich herausstellte, war der Mann illegal in Deutschland. Zudem räumte er ein, am Morgen des Unfalltages ein Drogensubstitutionsmittel genommen zu haben. Er wurde zur Entnahme einer Blutprobe in die Dienststelle mitgenommen. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen, unter anderem wegen Unfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung.