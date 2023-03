Unglück in Gersheim Feuerball verletzt Vater und Sohn – beide schweben in Lebensgefahr

Die Flammen entzündeten unter anderem die Kleidung der Opfer. Dabei erlitten sie lebensgefährliche Verletzungen. Bereits kurze Zeit später wurden sie in in die Spezialklinik für Brandverletzung in Ludwigshafen gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren dazu nötig. Ihr Zustand soll nach wie vor kritisch sein, berichtet der Polizeisprecher am Dienstagmorgen auf SZ-Nachfrage.