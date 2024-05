Polizei ermittelt Frau (57) rast bei Schiffweiler mit Auto in den Wald – Fußgängerin auch verletzt

Zwei Menschen sind bei einem Verkehrsunfall nahe Schiffweiler verletzt worden. Das Unglück ereignete sich Sonntagvormittag, 5. Mai, auf der L268. Dabei kam eine Autofahrerin mit ihrem Wagen von der Straße ab und geriet in den nahen Wald. Eine Fußgängerin erlitt in diesem Zusammenhang ebenfalls Blessuren. Das meldet ein Sprecher der Polizei in Neunkirchen auf SZ-Nachfrage. Es gibt erste Hinweise, warum die Frau vom Weg fuhr.