Wagen prallten mit voller Wucht aufeinander Promille-Fahrt endet mit Crash bei Perl – dabei wird Frau (30) schwer verletzt (mit Fotos)

Der gleichaltrige Mann, der mutmaßlich für den Verkehrsunfall verantwortlich sein soll, sei bei dem Crash nur leicht verletzt worden. Gegen ihn werde zurzeit ermittelt. Denn die Fahnder gehen davon aus, dass er in seiner Verfassung überhaupt nicht hätte am Steuer sitzen dürfen. Nach einer ersten, vorläufigen Atemalkoholkontrolle habe sich nämlich herausgestellt, dass der BMW-Fahrer zum Zeitpunkt des folgenschweren Aufpralls „absolut fahruntüchtig“ gewesen war. Ermittler sprechen dann davon, wenn der angezeigte Wert mehr als 1,1 Promille beträgt. Wie betrunken der Mann im konkreten Fall war, dazu machte der Behördensprecher in der Kreisstadt keine Angaben, ebenso wenig über die Herkunft der beiden am Unfall Beteiligten.