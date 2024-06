Schwerer Unfall bei Illingen Auto rast frontal gegen Baum – drei junge Männer müssen in Klinik

Anschließend kamen sie in verschiedene Kliniken. Ärzte kümmerten sich auf dem Winterberg und Rastpfuhl in Saarbrücken um zwei Verletzte. Ein dritter sei nach Püttlingen gebracht worden, um dort versorgt zu werden. Wie es am Sonntagvormittag heißt, seien allesamt mit leichten Blessuren davongekommen. Unter anderem hätten sie Prellungen erlitten.