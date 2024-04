Schwerer Unfall Mann (22) prallt auf A6 bei St. Ingbert mit Auto gegen Leitplanken – Strecke ist zig Stunden gesperrt

St. Ingbert · Schwerer Crash auf der A6 in Richtung Homburg: Dabei ist ein Auto bei St. Ingbert über die Fahrbahn geschleudert. Die Polizei sperrte die Strecke mehrere Stunden bis in die Nacht. Wie es am späten Dienstagabend dazu gekommen war.

03.04.2024 , 04:51 Uhr

Schwerer Unfall auf der A6 bei St. Ingbert am späten Dienstagabend. (Symbolbild) Foto: dpa/Marcus Brandt

Einen folgenschweren Zwischenfall hat es auf der A6 bei St. Ingbert gegeben. Bei dem Unfall entstand hoher Schaden. Die Polizei musste den betroffenen Abschnitt für mehrere Stunden bis in die Nacht auf Mittwoch, 3. April, sperren. Ein Autofahrer kam ins Krankenhaus. Hier finden Sie alle aktuellen Meldungen aus dem Saarland. Junger Autofahrer kommt auf A6 bei St. Ingbert von der Fahrbahn ab Erste Details zu dem Crash schildert ein Sprecher der nahe gelegenen Dienststelle. Demnach waren seine Kollegen am späten Dienstagabend wegen des Vorfalls alarmiert worden. Gegen 23 Uhr erreichte sie der Notruf, dass ein Mann mit seinem Wagen schwer verunglückt sei. Zwischen St. Ingbert-Mitte und -Rohrbach hatte sich das Ganze zugetragen. Der 22-Jährige war da mit seinem Hyundai in Richtung Homburg unterwegs gewesen. An der besagten Stelle soll er mit dem Auto zuerst nach rechts von der Fahrbahn abgekommen sein. Doch dabei sollte es nicht bleiben. Autobahn ist mit Trümmerteilen übersäht Durch den gewaltigen Aufprall gegen die dortige Leitplanke schleuderte das Fahrzeug zurück auf die Fahrbahn, wie der Polizeisprecher berichtet. Es driftete quer über beide Spuren und krachte dann ein weiteres Mal jetzt gegen die Mittelleitplanke. Dann blieb die Karosse auf der Überholspur liegen. Trümmerteile sollten auf der Autobahn über eine weite Strecke verstreut liegen. Damit kein Autofahrer dadurch in Gefahr geriet, riegelten Beamte die Passage ab. Das Wrack konnte nicht mehr von der Autobahn gefahren werden. Mann aus Spiesen-Elversberg kommt zuerst in Klinik Der junge Mann aus Spiesen-Elversberg, der am Steuer gesessen hatte, blieb unverletzt. Allerdings wollten alle Beteiligten auf Nummer sicher gehen. Darum kam das Unfallopfer in die Klinik nach Neunkirchen-Kohlhof. Da sollten ihn Ärzte untersuchen, um etwaige innere Verletzungen auszuschließen. Noch während der aufwendigen Bergungsarbeiten sei die Polizei darüber informiert worden, dass er wieder aus dem Krankenhaus raus sei. Weitere Blessuren seien nicht entdeckt worden, sagt ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage. Hoher Schaden nach Crash auf der A6 Währenddessen kümmerte sich ein Abschleppdienst darum, das total zerstörte Auto von der A6 zu bringen. Der Schaden ist immens, denn der Hyundai soll gerade mal ein Jahr alt gewesen sein. Zudem traf dieser bei dem Verkehrsunfall gleich mehrere Elemente der Schutzplanken rechts und links der Fahrbahn. Mindestens sechs seien dabei demoliert worden. Erste Schätzungen am frühen Mittwochmorgen gehen von einem Gesamtschaden von mehr als 30 000 Euro aus. Unterdessen ging es daran herauszufinden, wie es überhaupt dazu gekommen war. Demzufolge sei der Autofahrer zu schnell unterwegs gewesen, meldet der Sprecher. Das habe er bei seiner ersten Vernehmung auch zugegeben. Wie viel er allerdings genau draufhatte, das sei nicht klar. Bis in die Nacht auf Mittwoch bleibt Strecke nach Homburg gesperrt Problemfans, Staus und sexuelle Belästigung — die Polizeibilanz des Hochrisikospiels DFB-Pokalspiel FCS gegen FCK Problemfans, Staus und sexuelle Belästigung — die Polizeibilanz des Hochrisikospiels Ein entsprechendes Gutachten sei auch nicht in Auftrag gegeben worden, um das herauszufinden. Denn dies sei nicht nötig. Der Grund: Es habe sich um einen Alleinunfall gehandelt. Weder saß ein Begleiter im Unfallauto, noch erwischte es einen nachfolgenden Wagen. Der Betroffene soll weder Alkohol noch Drogen genommen haben. Während der Bergung war die A6 Richtung Homburg rund zweieinhalb Stunden dicht. Erst gegen 1.30 Uhr habe die Polizei die Strecke wieder freigegeben.

