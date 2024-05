Crash auf Autobahn Auto überschlägt sich auf A1 bei Illingen – Polizei sperrt Strecke mehrere Stunden

Das berichtet ein Sprecher der Dienststelle in Neunkirchen, dessen Kollegen kurz nach dem Unglück an der Stelle eintrafen. Der Zwischenfall hatte sich gegen 5.40 Uhr ereignet. Beide Beteiligte sollen in Richtung Trier unterwegs gewesen sein. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein verpatztes Überholmanöver letztlich zum folgenschweren Zusammenstoß führte.