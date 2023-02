Feuerwehr-Großeinsatz : Immenser Schaden – Brand zerstört Werkhalle einer Zimmerei in Überherrn

Überherrn Ein Feuer hat seit dem späten Dienstagabend in Überherrn-Altforweiler gewütet. Dabei ist die Halle einer Zimmerei in Flammen aufgegangen. Nach Polizei-Angaben geht der Schaden in die Hunderttausende.