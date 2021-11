Großeinsatz in Wadgassen : Anschlagssserie reißt nicht ab: Unbekannte sprengen erneut Bankautomaten

Wadgassen Erneut haben Täter mit Sprengstoff einem Geldautomaten in die Luft gejagt. Am frühen Montagmorgen wurden Menschen durch einen lauten Knall aus dem Schlaf gerissen. Die Polizei hat den Bereich abgeriegelt.

Zum sechsten Mal seit Jahresbeginn haben Täter an einem Bankautomaten brachial Hand angelegt, um ans Geld zu gelangen. So detonierte es am frühen Montagmorgen, 8. November, in Wadgassen. Dort traf es den Geldautomaten einer Bankfiliale.

Nach vorläufigen Mitteilungen eines Sprechers der Führungs- und Lagezentrale in Saarbrücken wurden seine Kollegen gegen 4.15 Uhr alarmiert, bereits unmittelbar nach der Explosion. Ermittler sind mittlerweile vor Ort, Experten einer Entschärfergruppe wurden ebenfalls geordert. Denn es ist bisher nicht klar, ob weitere Sprengsätze am Tatort sind, die nicht explodierten und damit eine Gefahr sein könnten.

Ermittler werten Videoaufnahmen aus : Schwere Detonation in Neunkirchen-Furpach: Geldautomaten-Sprengung in der Nacht auf Sonntag

Es ist bereits der sechste derartige Fall im Saarland seit Jahresbeginn. Zuletzt sorgten zwei Geldautomat-Sprengungen im Globus Homburg-Einöd in der Nacht auf Freitag vergangenen Woche sowie in Neunkirchen-Furpach in der Nacht auf Sonntag für Aufsehen. Bislang ist nur ein Fall bekannt, bei denen die illegalen Sprengmeister an den Inhalt der Geräte gelangten. Nach der Tat im Homburger Einkaufszentrum blieb dieses bis in den Nachmittag hinein geschlossen.