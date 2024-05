Nächtlicher Dauereinsatz in Großrosseln Randalierer droht mit Messer in Kneipe – Polizei zielt mit Elektroschocker auf ihn

Notruf am späten Samstagabend, 11. Mai: Auslöser war die Randale in einer Kneipe in Großrosseln nahe der französischen Grenze. Dort hielt ein verwirrt wirkender Mann Gäste mit einem Messer in Schach. Gleichzeitig demolierte er das Inventar, meldete eine Zeugin am Telefon. Sofort habe sich die Polizei mit mehreren Streifenwagen auf den Weg zum Tatort gemacht. Das berichtet ein Sprecher der Dienststelle in Völklingen.