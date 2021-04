Diebstahl in Illingen : Bettlerinnen erbeuten Uhren und Geld

Illingen Die Täterinnen kamen während des Mittagsschlafs.

Einen dreisten Einbruch meldet die Polizeiinspektion Neunkirchen. Der Vorfall ereignete sich bereits am Sonntag gegen 12 Uhr in der Schulstraße in Illingen. Wie es in der Pressemitteilung heißt, hat der Diebstahl eine Vorgeschichte. Bereits am Samstag hatten zwei Frauen an der Wohnungstür eines älteren Mannes um Geld gebettelt, aber nichts erhalten. Am Sonntag um 12 Uhr war der Mann im Anwesen unterwegs war, um der Person, mit der er sich das gelieferte Mittagessen teilt, ihren Teil zu bringen. Als er in seine Wohnung vom Mittagessen zurückkam, so teilt die Polizei weiter mit, zog er seine Wohnungsabschlusstür nicht richtig ins Schloss und legte sich zu seinem Mittagsschlaf auf die Couch. Kurze Zeit später wurde er durch ein Geräusch in seiner Wohnung wach. Er konnte schemenhaft eine Silhouette wahrnehmen, ehe dann seine Wohnungstür zugeknallt wurdde. Der Mann stellte fest, dass vier Armbanduhren und seine Geldbörse fehlten. Es ist davon auszugehen, so die Polizei, dass es sich bei den Täterinnen um die beiden Personen handelte, die am Abend zuvor schon bei dem Geschädigten nach Geld bettelten. Die beiden weiblichen Personen unterhielten sich in einer ausländischen Sprache und waren etwa 30 Jahre alt. Eine trug einen Pferdeschwanz. Eine genauere Personenbeschreibung liegt nicht vor. Nun sucht die Polizei Zeugen die am Samstagabend oder am Sonntagmittag zwei Frauen in der Schulstraße bemerkt haben und eine Personenbeschreibung abgeben könnten.