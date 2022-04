Polizei sucht Zeugen : Vermummte Gestalten sprengen Zigarettenautomaten in Oppen

Oppen In der Nacht auf Dienstag haben Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Oppen gesprengt. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Gegen 3.55 Uhr am Dienstag haben zwei bislang unbekannte Täter einen Sprengsatz an einem freistehenden Zigarettenautomaten in der Oppener Straße in Oppen montiert und gezündet. Das teilt die Polizeiinspektion Nordsaarland mit.