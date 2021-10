Polizei sucht Zeugen : Polizisten fanden ihn am Boden: Mann in Saarbrücker Innenstadt brutal verprügelt und ausgeraubt

Polizisten fanden ihn am Boden: Mann in Saarbrücker Innenstadt brutal verprügelt und ausgeraubt

Saarbrücken Saarbrücker Polizisten fanden am späten Samstagabend einen verletzten Mann vor einer Sparkasse. Er ist wohl kurz zuvor zusammengeschlagen und ausgeraubt worden. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Eine Polizeistreife fand den hilflosen Mann am Boden vor einer Sparkasse in der Saarbrücker Innenstadt: In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 23.20 Uhr fiel den Beamten ein Mann auf, der verletzt vor einer Sparkassen-Filiale in der Viktoriastraße lag. Das teilt die Polizei Saarbrücken mit.