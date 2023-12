Polizei fahndet Frau (40) aus Wadgassen wird vermisst – wer hat sie gesehen?

Erst am Montag dieser Woche hatte es eine Öffentlichkeitsfahndung gegeben. Auslöser war eine Frau, die in Homburg nicht mehr zu finden war. Letztlich fentdeckten zunächst Passanten die hilflose 63-Jährige an einer Saarbahn-Haltestelle in Saarbrücken, ohne zu wissen, dass es sich um eine polizeilich gesuchte Heimbewohnerin handelt. Im dortigen Krankenhaus wurde sie dann erkannt.