Frau in kritischem Zustand : Fußgänger leistet erste Hilfe: Polizei sucht nach Zeugen von Rettungseinsatz

Ensdorf In Ensdorf wurde am Samstagmittag eine 59-jährige Frau auf dem Gehweg liegend gefunden. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, um herauszufinden, was passiert ist.

Ein Fußgänger fand die 59-Jährige am Samstagmittag gegen 13 Uhr auf dem Gehweg liegend in der Straße „Am Schwalbacher Berg“ in Höhe des Friedhofes vor. Wie die Polizei Saarlouis mitteilt, begann er Erste Hilfe zu leisten und setzte die Rettungskette in Gang.

Mehrere Verkehrsteilnehmer müssten die Frau aber bereits zuvor gesehen haben, vermutet die Polizei. Da die verletzte Frau bislang laut Polizei nicht ansprechbar war, ist unklar, wie es zu dem Notfall kam. Ersten Einschätzungen zufolge liegt eine internistische Ursache vor.

Nach der Behandlung durch eine Notärztin wurde die 59-Jährige mit kritischem Zustand in ein Krankenhaus eingeliefert. Die Polizei ermittelt jetzt zur Ursache und bittet Zeugen, sich zu melden.