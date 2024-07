Öffentlichkeitsfahndung Diese Frau aus Homburg wird vermisst – Polizei sucht mit Foto und Zeugen nach ihr

Zuletzt war die Patientin am Freitag gegen 15.30 Uhr gesehen worden. Seitdem verliere sich ihre Spur. So sei den Ermittlern und der Heimleitung nicht im Geringsten klar, wo sie sich aufhält. Nur so viel sei bekannt: Zuletzt sei sie immer mal wieder mit dem Zug nach Saarbrücken unterwegs gewesen. Allerdings gebe es in der Landeshauptstadt keine genauen Anlaufpunkte, wo sie regelmäßig hinfuhr. Das mache die Ausgangslage uns Suche so schwierig.