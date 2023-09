Große Vermisstensuche Polizei sucht mit Drohnen nach vermisster Frau (69) in Waldgebiet im Saarland

Wie ein Sprecher der Polizei auf Anfrage der SZ mitteilt, sucht die Polizei derzeit in einem Waldgebiet bei der Berghalde Landsweiler-Reden im Saarland nach einer 69-jährigen Frau. Die Frau war am Dienstag, 5. September, in dem Gebiet mit ihrem E-Bike unterwegs und danach nicht mehr wieder aufgetaucht.