Öffentlichkeitsfahndung Polizei sucht Mann (72) aus Schmelz – wo ist Willibald S.?

Willibald S. aus Schmelz im Landkreis Saarlouis hat am Dienstagnachmittag, 23. Juli, sein Haus verlassen und ist seitdem nicht zu erreichen. Das teilte ein Sprecher der Polizei am Abend mit. Der 72-Jährige ist nach Angaben der Polizei schwer an der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) erkrankt und auf Sauerstoff angewiesen. „Es ist zu befürchten, dass er ohne Sauerstoffgerät unterwegs ist“, heißt es in der Mitteilung. Daher sucht die Polizei nun öffentlich nach dem Vermissten. Er könnte sich aktuell im Großraum Schmelz aufhalten, aber auch einen Bus in unbekannte Richtung genommen haben.