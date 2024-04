Öffentlichkeitfahndung der Polizei Wer hat Emily M. (13) aus Saarwellingen gesehen?

Die Polizei sucht die 13-jährige Emily M. aus Saarwellingen. Sie war am Donnerstag, 11. April, mit dem Bus von Saarwellingen in Richtung Saarlouis unterwegs, um Freunde zu treffen. „Emily M. ist am Donnerstagabend nicht nach Hause gekommen“, teilte die Polizeiinspektion Lebach mit. Ihr Aufenthaltsort sei derzeit nicht bekannt. Die Polizei vermutet, dass sie sich im Raum Saarwellingen/Saarlouis aufhält.