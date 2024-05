Überwachungskamera filmt Frau Weiter auf der Flucht – Betrügerin räumt in Homburg Konto von Seniorin (73) ab

Die Ermittler hatten am Freitag, 24. Mai, dazu ein Foto veröffentlicht. Dieses schoss die Überwachungskamera an einem Geldautomaten, als sich die junge Frau mit der gestohlenen Karte an dem Gerät zu schaffen machte. Mit diesem Bild geht die Polizei jetzt an die Öffentlichkeit, weil bisherige Nachforschungen kein Ergebnis brachten.