Öffentlichkeitsfahndung in Spiesen-Elversberg 83-jähriger Mann vermisst – Polizei bittet um Mithilfe

Die Polizei Neunkirchen sucht seit Mittwochabend nach dem 83-jährigen Jürgen Flohr aus Spiesen-Elversberg. Zuletzt wurde der an Demenz leidende Mann am Mittwoch gegen 18 Uhr in der Grubenstraße in Neunkirchen-Heinitz gesehen. Er war zu Fuß unterwegs in Richtung Neunkirchen. Er ist zwar gut zu Fuß, könnte sich aber dennoch in einer hilflosen Lage befinden, wie die Polizei Neunkirchen mitteilte.