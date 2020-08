Im Industriegebiet Saarlouis : Polizei stoppt überladenen Klein-Lkw

Saarlouis Einen vollkommen überladenen Kleintransporter haben Beamte der Verkehrspolizei am Donnerstag in Saarlouis gestoppt.

Wie die Polizeiinspektion in Saarlouis mitteilt, hatte der 44-jährige Fahrer seinen Klein-Lkw an einer Baustelle in Saarlouis mit Abraum beladen und wollte mit diesen zum Firmengelände nach Dillingen fahren.