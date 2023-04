Über 1 Promille intus Polizei stoppt betrunkenen E-Scooter-Fahrer in Dillingen

Die Polizei hat in der vergangenen Nacht in der Bahnhofstraße in Dillingen einen alkoholisierten E-Scooter-Fahrer gestoppt. Der 28-jährige Mann war in der Bahnhofstraße in Dillingen unterwegs. Da an dem Fahrzeug kein Versicherungskennzeichen angebracht war, wurde eine Polizeistreife auf den Mann aufmerksam.