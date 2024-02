Baumaschinen gestohlen Haftbefehl gegen flüchtige Diebin in Neunkirchen

Am Mittwoch, 14. Februar, konnte in Neunkirchen der Haftbefehl gegen eine 37-jährige Diebin vollstreckt werden. Das teilte die Polizeiinspektion Neunkirchen mit. Bereits am 10. Januar verübte diese mehrere Diebstähle in diversen Geschäften in der Neunkircher Innenstadt und entwendete dabei unter anderem Werkzeuge und Baumaschinen.