Bandenkriminalität Polizei stellt Diebe in Saarbrücken – samt einer halben Million Beute

Am Morgen des Freitag, 23. Februar, erschien einer der Männer mit einem angemieteten Sattelschlepper bei einem Logistikunternehmen in Völklingen. Nach bisherigen Erkenntnissen legte er dort eine gefälschte Abholbescheinigung vor und nahm schließlich einen auf dem Firmengelände stehenden Anhänger mit. Dieser war mit Elektrogeräten beladen und wurde noch am gleichen Tag in Saarbrücken leer aufgefunden.