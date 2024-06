Polizei-Einsatz bis in die Nacht Nazi-Gegröle in St. Wendel und Schiffweiler – Staatsschutz ermittelt gegen junge Leute

So soll es am späten Freitagabend, 14. Juni, in St. Wendel zum ersten Einsatz gekommen sein. Dabei skandierte eine Menschenmenge mitten in der nordsaarländischen Kreisstadt volksverhetzende Sprüche. Gleichzeitig sollen zumindest einige von ihnen den rechten Arm zum Hitlergruß gereckt haben. Nach weiteren Zeugenberichten der SZ gegenüber führten sie eine große Deutschland-Fahne mit und trugen sie nahe des Domes zur Schau, während sie mit nationalsozialistischen Parolen lautstark auf sich aufmerksam machten.