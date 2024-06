Nach Vorfällen in St. Wendel und Schiffweiler Serie nimmt kein Ende – Staatsschutz ermittelt wegen Nazi-Gesängen in Saarbrücken

Unrühmliches Wochenende im Saarland: Denn die Polizei hat gleich mehrfach an verschiedenen Orten eingreifen müssen. So sollen Menschen wiederholt mit Nazi-Gegröle und rechtsextremen Symbolen auf sich aufmerksam gemacht haben. Nach Vorfällen in St. Wendel und Schiffweiler soll es am Samstag, 15. Juni, gleich zweimal Saarbrücken getroffen haben. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage. Wie schon zuvor seien die Vorfälle in der Landeshauptstadt nun auch Angelegenheit beim Staatsschutz, der sich um Straftaten im Zusammenhang mit Rechtsextremismus befasst.