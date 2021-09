Vor allem Senioren im Visier der Betrugsmasche : Falsche Ärzte zocken am Telefon ab – Das rät die Polizei St. Wendel

St. Wendel Mit einer hinterhältigen Betrugsmasche zocken Unbekannte, die sich als Ärzte ausgeben, vor allem ältere Menschen am Telefon ab. Die Polizei St. Wendel gibt Tipps, wie Sie sich schützen können.

Solche Anrufe wurden der Polizei St. Wendel am Wochenende vermehrt gemeldet. Die Betrugsmasche sei bekannt, teilen die Beamten mit. Im Visier seien vor allem ältere Menschen. Die Polizei in St. Wendel hatte schon häufiger mit ähnlichen Fällen zu kämpfen, in denen sich die Anrufer als Polizeibeamte oder Microsoft-Mitarbeiter ausgaben und versuchten, eine Geldübergabe einzufädeln oder an persönliche Daten der Angerufenen zu kommen.