Zahlreiche Notrufe Wildschwein-Rotte in St. Ingbert-City attackiert Fußgänger (27) – Opfer muss in Klinik

Deswegen riefen die Ermittler einen Jäger zu Rate. Zwar hätte der nicht so ohne Weiteres mitten in St. Ingbert auf die Tiere zielen dürfen. Allerdings war seine Fachkenntnis im Umgang mit den Wildschweinen gefragt. Diese können, wenn sie in Panik geraten und sich angegriffen fühlen, durchaus zur Gefahr für den Menschen werden. Dann entwickeln sie sich angriffslustig – wie sich später noch herausstellen sollte.