Polizei im Einsatz : Schwerer Unfall in Sulzbach – Zwei Autos prallen aufeinander

Foto: Brandon-Lee Posse 12 Bilder Unfall in Sulzbach – Zwei Autos prallen zusammen

Sulzbach Zwei Autofahrer haben bei einem Unfall in Sulzbach am Mittwochabend Verletzungen erlitten. Das Unglück ereignete sich in der Innenstadt. Was die Polizei zur Ursache bislang weiß.