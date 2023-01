Straße lange gesperrt : Schwerer Unfall in Großrosseln – Fußgängerin schwebt in Lebensgefahr

Schwerer Unfall in Großrosseln. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Jan Woitas

Großrosseln Bei einem Unfall in Großrosseln ist eine Frau am Montagabend lebensgefährlich verletzt worden. Zunächst musste sie an der Unglücksstelle wiederbelebt werden, berichtet ein Sprecher der Polizei.

Mit lebensgefährlichen Verletzungen ist eine Frau am Montagabend, 16. Januar, ins Krankenhaus auf dem Winterberg nach Saarbrücken gebracht worden. Sie war bei einem Unfall in Großrosseln angefahren worden, berichtet ein Sprecher der Polizei in Völklingen.

Die Französin soll nach bisherigem Ermittlungsstand in der Ortsmitte die Straße überquert haben, als sich ein Mann mit seinem Renault-Espace näherte. Zu jener Zeit sollen wegen starken Regens schlechte Sichtverhältnisse geherrscht haben, heißt es von Ermittlerseite.

So soll sich der Unfall in Großrosseln abgespielt haben

So erfasste der 39 Jahre alte Mann aus Großrosseln die Fußgängerin. Der Aufprall war offenbar so heftig, dass die 61-Jährige an der Unglücksstelle wiederbelebt werden musste. Anschließend kam die Frau aus Kleinrosseln (Petite Rosselle) in die Klinik.

Die Strecke war bis 20.30 Uhr gesperrt. Die Polizei rief einen Verkehrsgutachter zu Rate, um die Spuren zu sichern. Dazu sei auch das Unfallauto fürs erste sichergestellt worden. Der Fahrer habe einen Schock erlitten.