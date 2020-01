Polizei : Saar-Polizei schnappt Drogenhändlerbande

Saarlouis Spezialkräfte der Polizei haben eine mutmaßliche Drogenhändlerbande geschnappt. In Saarlouis, Dillingen und am Flughafen Hahn nahmen sie am Dienstagabend vier Männer fest. Sie sollen als Gruppe mit Marihuana und Kokain gehandelt haben, „in großem Stil“, erklärte das Landespolizeipräsidium.

Außerdem verdächtigt die Polizei die mutmaßliche Bande, gegen das Waffengesetz und das Kriegswaffenkontrollgesetz verstoßen, Menschen bedroht und erpresst sowie Urkundenfälschung begangen zu haben. Auch Geldwäsche wird ihr zur Last gelegt.