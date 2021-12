Polizei Saarlouis sucht Zeugen : Schwarzer Geländewagen fährt mittig auf Spur – 18-Jähriger muss ausweichen und kollidiert mit Auto

Foto: dpa/Friso Gentsch

Saarlouis In der Pavillonstraße in Saarlouis ist es am Dienstag in Höhe des Max-Planck-Gymnasiums zu einem Unfall mit anschließender Flucht gekommen. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, ereignete sich der Unfall am Dienstag, 21. Dezember.

Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem schwarzen Ford Fiesta von der Pavillonstraße in Richtung Eisenhüttenstädter-Allee, als ihm ein schwarzer Geländewagen mittig entgegenkam. Um eine Frontalkollision zu vermeiden, musste der 18-Jährige stark abbremsen und nach rechts lenken, sodass er mit einem am Fahrbahnrand parkenden Auto kollidierte. Bei dem Fahrer des schwarzen Geländewagens soll es sich um einen etwa 55 Jahre alten Mann mit braunen Haaren und Schnauzbart gehandelt haben, der sein Fahrzeug unmittelbar nach dem Unfallgeschehen kurz angehalten und geflucht habe, wo der 18-Jährige seinen Führerschein gemacht habe und dann weiter in Richtung Anton-Merziger-Ring gefahren sei.