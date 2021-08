Mit Messer bedroht : Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber in Fraulautern fest

Polizei nimmt mutmaßlichen Räuber in Fraulautern fest

Fraulautern Eine 64-jährige Frau ist am Mittwoch in Fraulautern mit einem Messer bedroht und ausgeraubt worden. Die Polizei Saarlouis konnte den vermeintlichen Täter schnell dingfest machen.

„Schnauze! Gib mir deinen Geldbeutel, sonst stech ich dich ab!“ Mit diesen Worten soll ein Mann am Mittwochvormittag in Fraulautern eine 64-jährige Frau ausgeraubt haben. Das teilt die Polizeiinspektion Saarlouis mit.

Der mutmaßliche Täter stammt gebürtig aus Trier und habe die Frau gegen 10 Uhr in der Jahnstraße in Fraulautern mit einem Messer bedroht und ihren Geldbeutel mit 50 Euro Bargeld und persönlichen Dokumenten gestohlen. Anschließend habe er sein Opfer weiter verbal eingeschüchtert und sei zu Fuß in Richtung Hülzweiler geflohen. Dort wurde der mutmaßliche Räuber kurze Zeit später von einer Streifenwagenbesatzung der Polizei Saarlouis dingfest gemacht und vorläufig festgenommen. Bei seiner Durchsuchung ist laut Polizeiangaben ein Teil des Diebesgutes sichergestellt worden.