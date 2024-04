Ohne Helm unterwegs Schwerer Unfall mit E-Scooter in Saarbrücken – Mann (45) schwebt in Lebensgefahr

Eine Fahrt mit einem E-Scooter hat in Saarbrücken mit einem schweren Unfall geendet. Dabei wurde am späten Samstagabend, 6. April, ein Mann so schwer verletzt, dass er zunächst in Lebensgefahr schwebte. Das teilt ein Sprecher der Polizei in Burbach mit. Auch Sonntagnachmittag soll das Opfer noch nicht über den Berg gewesen sein.