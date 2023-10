Großeinsatz in Saarbrücken Dramatische Suche in der Nacht nach vermisstem Kind (5) – Kripo ist eingeschaltet

Update | Saarbrücken · Taucher sind am späten Montagabend in die Saar gestiegen, um nach Mathis W. zu suchen. Der Junge ist spurlos verschwunden. Er war zuvor auf einem Spielplatz unterhalb des Staatstheaters in Saarbrücken gewesen. Die Polizei setzt auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

02.10.2023, 23:49 Uhr

14 Bilder Taucher suchen nach vermisstem Jungen (5) in der Saar bei Staatstheater in Saarbrücken 14 Bilder Foto: Brandon-Lee Posse