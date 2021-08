Einsatz in Saarbrücken : Rund 300 Menschen am Feiern - Polizei muss ins Nauwieser Viertel ausrücken

Rund 300 Menschen am Feiern - Polizei muss ins Nauwieser Viertel ausrücken

Einsatz in Saarbrücken

Update Saarbrücken Mehrere Anwohner hatten sich aufgrund des Partylärms über Ruhestörungen beschwert. Ein Streifenwagen wurde bei dem Einsatz mit einer Flasche beworfen.

Hohes Besucheraufkommen im Saarbrücker Nauwieser Viertel hat in der Nacht zum Sonntag zu einem Polizeieinsatz in der Landeshauptstadt geführt. Um die 300 Personen hielten sich laut Polizeiangaben um 1.30 Uhr bei sommerlichen Temperaturen noch im Viertel zum Feiern außerhalb der Gaststätten auf.

Mehrere Anwohner beschwerten sich in der Folge aufgrund lauter Gespräche und mitgeführter Musikboxen über den ruhestörenden Lärm. Sechs Beamte der Polizeiinspektion Saarbrücken-Stadt rückten daraufhin aus und forderten die Menschen unter anderem per Lautsprecher dazu auf, sich in die Innenräume der Gaststätten zu begeben, sich ruhig zu verhalten oder das Viertel gänzlich zu verlassen.