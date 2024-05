Zwei Männer verletzt Messer-Angriff in Saarbrücken – Klinge verfehlt nur knapp Halsschlagader

Zu einem bewaffneten Raubüberfall ist es am frühen Sonntagmorgen, 12. Mai, in Saarbrücken gekommen. Dabei wurden zwei Männer verletzt. Für einen der beiden hätte der Angriff durchaus dramatisch enden können. Davon ist ein Sprecher der Polizei überzeugt. Denn das verwendete Messer sei haarscharf an der Halsschlagader vorbeigeschrammt.