An zwei Tagen 63-Jähriger überfällt mehrere Läden in der Mainzer Straße und bedroht Bäckerei-Mitarbeiter

Mehrere versuchte Überfälle in der Mainzer Straße in Saarbrücken: Dort versuchte am Dienstagabend, 24. September, gegen 19 Uhr ein 63-jähriger Mann drei verschiedene Läden zu überfallen. In einer Tankstelle sowie einem Casino blieb er erfolglos. Anders in einer ansässigen Bäckerei: Dort erzwang der 63-Jährige Geld im vierstelligen Bereich. Verletzt wurde bei den Überfällen niemand.