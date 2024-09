Polizei-Einsatz in Saarbrücken Ominöser Fall ohne Opfer – Mann soll mit E-Roller seinen Gegner geschlagen haben

Was ist da in Saarbrücken passiert? Die Polizei fasste zwar nach einer angeblichen Schlägerei einen mutmaßlichen Täter. Der habe eine ungewöhnliche Waffe dabei eingesetzt. Doch von dem, der den Angriff abbekommen haben soll, fehlte am vermeintlichen Tatort jede Spur. Das berichtet ein Sprecher der Polizei auf SZ-Anfrage.