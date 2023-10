Vor tödlichem Unglück mit Mathis (5) Polizei bestätigt Sturz von weiterem Kind in die Saar

Exklusiv | Saarbrücken · Der Tod von Mathis W. (5) in Saarbrücken hat viele Menschen bewegt. Der Junge war in der Saar ertrunken. Nun wurde bekannt: Es war nicht der einzige Zwischenfall an der Saar mit einem Kind in jüngster Vergangenheit.

17.10.2023, 13:29 Uhr

Die tagelange Suche entlang der Saar, auf dem Fluss und unter Wasser brachte den kleinen Mathis W. nicht lebend zurück. Der Fünfjährige war vom Spielplatz unterhalb des Staatstheaters in Saarbrücken und in unmittelbarer Nähe des Schifffahrtswegs spurlos verschwunden. Das war am Montag, 2. Oktober, gegen 18.30 Uhr. Hier geht es zur Bilderstrecke: Saarbrücken: Vermisster Mathis (5) tot in Saar gefunden