Polizei zu schwerem Unfall In Lebensgefahr – Rollerfahrer bei Unfall in Saarbrücken unter Laster eingeklemmt

Ein Hindernis auf der Fahrbahn des Jakobshütter Weges habe verhindert, dass der Kleintransporter sowie der Lkw gleichzeitig den Abschnitt passieren konnten. So habe der Mann am Steuer des Sprinters seinem Kollegen im ihm gegenüberstehenden Laster per Lichthupe zu verstehen gegeben, dass dieser zuerst an dem Engpass vorbeifahren soll.