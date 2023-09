Polizei ermittelt gegen Unbekannt Unbekannter setzt sieben Hundewelpen im Saarland aus – Polizei rettet Tiere

Die Polizei Lebach hat am Dienstag, 5. September, mehrere Hundewelpen gerettet. Am Vormittag gegen halb zehn kam ein Anruf mit dem Hinweis, dass Hunde in einer Kiste in der Hans-Schardt-Straße in Lebach im Saarland gefunden worden seien. Die Beamten stellten vor Ort eine Umzugskiste mit sieben Hundebabys fest. Die kleinen Racker wurden mit auf die Polizeistelle genommen und schließlich an das Tierheim Dillingen übergeben.