Groß-Einsatz am Abend Nach Schuss auf Frau (22) in Saarbrücken Polizei-Razzia in Wohnung – neue Details (Fotos)

Dramatische Szenen in Saarbrücken: Dort ist am Mittwochabend, 12. Juni, eine Frau mit einem Schuss schwer verletzt worden. Als Polizisten die 22-Jährige nahe der Johanneskirche in der City antrafen, hatte sie eine große Wunde am rechten Arm und kam damit umgehend in die Klinik auf dem Winterberg. Währenddessen zogen die Ermittler viele Kollegen auch einer Sondereinheit am Tatort zusammen. Denn da soll noch völlig unklar gewesen sein, wie groß die Gefahr für sie selbst und andere im Umfeld ist.