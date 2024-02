Polizeieinsatz in der Innenstadt Mehrfach vorbestrafter Drogenabhängiger (48) klaut erneut bei Netto in Neunkirchen und sitzt jetzt im Knast

Wegen der Fülle an Vorstrafen und der möglichen Wiederholungsgefahr soll ein Richter am Amtsgericht auf Antrag den Drogenabhängigen in Untersuchungshaft geschickt haben. Seitdem sitzt er in Saarbrücken hinter Gitter. Jetzt läuft ein Verfahren wegen des Verdachts des räuberischen Diebstahls. Deswegen räuberisch, weil er sich gegen die Frau gewehrt hat, die ihn am Montag, 19. Februar, im Supermarkt aufhalten wollte. Verletzt wurde indes niemand, meldet der Polizeisprecher auf SZ-Nachfrage.