Am Lokschuppen Pfefferspray-Attacke im Oktoberfest-Zelt – Polizei zählt 60 Verletzte in Dillingen

Demnach soll es in der Nacht auf Sonntag, 22. Oktober, zu dem Vorfall gekommen sein. Gegen 0.30 Uhr habe eine Besucherin bei der Feier am Lokschuppen zum Pfefferspray gegriffen und damit um sich gesprüht. Dieses traf offensichtlich etliche Feiernde in dem Zelt und hinterließ schmerzhafte Reizungen.