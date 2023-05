Polizei, Notärzte, Feuerwehr Jugendlicher versprüht Pfefferspray bei McDonald’s in Dillingen – zahlreiche Verletzte

Die meisten der an die 15 Betroffenen wurden an Ort und Stelle verarztet und konnten anschließend nach Hause. Für fünf Verletzte aber ging es erst einmal in Krankenhäuser in Dillingen und Saarbrücken. Dort untersuchten Mediziner die Patienten. Sie mussten jeoch nicht über Nacht bleiben, wie ein Polizeisprecher auf SZ-Anfrage in der Nacht berichtet.